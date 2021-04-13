Глава Союза туриндустрии: у россиян скоро появится возможность слетать в космос
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев специально для НСН подготовил топ главных новостей туристической сферы.
Россия временно приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по первое июня из-за роста там случаев заболевания коронавирусом. На этот период туры в Турцию забронировали более полумиллиона россиян.
Андрей Игнатьев: «Около 30 тысяч туристов, которые находятся в Турции, будут в плановом порядке вывозиться на рейсах тех туроператоров, у которых они были забронированы. Что касается самостоятельных туристов, которые сейчас находятся в Турции, то им нужно связываться с авиакомпаниями там, где они бронировали перевозку. На сегодняшний день есть еще одна проблема – это проблема с туристами, которые забронировались на Турцию и Танзанию, но не успели туда выехать. Я бы им посоветовал заменить или дату поездки, или заменить направление», - сказал в эфире НСН Андрей Игнатьев.
Туроператоры намерены попросить больше средств на туристический кешбэк
Представители туристической отрасли намерены просить продолжения программы туристического кешбэка в этом году, и надеются на выделение дополнительных средств на нее. Сегодня они фиксируют небывалый спрос на туры по акции.
Андрей Игнатьев: «Эта программа была встречена как со стороны туристов, так и со стороны туроператоров на «ура». Мы уже ее проводим в третий раз. Если в прошлый раз были какие-то сложности, то сейчас она стала настолько популярна, что количество денег может неожиданно закончится. Хотя по срокам она должна будет продолжаться. Мы хотим, чтобы государство еще раз обратило на это внимание. Тем более, с закрытием Турции и Танзании на майские праздники было бы правильным решением добавить средства, чтобы турбизнес смог до конца отработать эту программу поддержки российского туриста и туриндустрии», - отметил он в беседе с НСН.
Названо число россиян, которые хотели бы полететь в космос туристами
Более трети россиян хотели бы полететь в космос в качестве туристов. Специалисты фонда «Общественное мнение» провели исследование среди 1500 совершеннолетних жителей 53 регионов и выяснили, что 65 процентов из них не привлекает путешествие на орбиту.
Андрей Игнатьев: «Я в эту треть россиян тоже вхожу, но мне кажется, что это будет возможно только тогда, когда наше государство будет вкладывать в эту отрасль больше денег и больше заниматься наукой. Сейчас в некоторых странах космический туризм развивают частные компании, и именно частные компании, возможно, и будут организовать полеты в космос на территории РФ. Кроме того, есть такой вид туризма, как промышленный. Это когда можно посетить предприятия, которые работают на космическую отрасль. Мне кажется, что в ближайшее время, при таком интересе к полетам в космос, у нас получится туда слетать», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.
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