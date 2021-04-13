Глава Союза туриндустрии: у россиян скоро появится возможность слетать в космос

Андрей Игнатьев: «Я в эту треть россиян тоже вхожу, но мне кажется, что это будет возможно только тогда, когда наше государство будет вкладывать в эту отрасль больше денег и больше заниматься наукой. Сейчас в некоторых странах космический туризм развивают частные компании, и именно частные компании, возможно, и будут организовать полеты в космос на территории РФ. Кроме того, есть такой вид туризма, как промышленный. Это когда можно посетить предприятия, которые работают на космическую отрасль. Мне кажется, что в ближайшее время, при таком интересе к полетам в космос, у нас получится туда слетать», – подытожил в интервью НСН Андрей Игнатьев.

