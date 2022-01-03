Фёдоров: Нобелевская премия Муратова – одно из главных событий этого года

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.

1

В Китае начало работу первое полностью беспилотное роботизированное такси, запущенное местной компанией Baidu

Особенностью этих такси является отсутствие в них страхующего водителя, а посадка в такси и сама поездка производится полностью в автоматическом режиме.

Евгений Фёдоров: «Еще лет десять – пятнадцать назад, когда китайцы только приступали к производству автомобилей и ультрасовременных вещей, все над ними смеялись, и казалось, что все это обречено на провал. Но сейчас мы видим, что Китай выходит на первое место в мире по самым мощным технологиям», - сказал артист.

2

Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову

А также премию присудили американо-филиппинской журналистке Марии Рессе, за их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».

Евгений Фёдоров: «Дмитрий Муратов, естественно, заслужил эту награду и произнес великолепную речь, которая стала большим хитом среди всего населения России. Эту речь читали абсолютно все мои знакомые, и она великолепна. Во всех отношениях в ней сказаны правильные вещи. Я присоединяюсь к поздравлениям Дмитрия Муратова. Это одно из самых главных событий этого года», - отметил музыкант.

3

Группа Tequilajazzz представила личные итоги года

В 2021 году коллектив выпустил полноценный электрический альбом «Камни».

Евгений Фёдоров: «Альбом «Камни» является первой частью будущей трилогии. Ближайший концерт-презентация состоится в Москве 13 января уже 2022 года. И будет большим событием, как для музыкантов, так и для поклонников группы Tequilajazzz», - анонсировал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба группы Tequilajazzz
ТЕГИ:Авторские НовостиМузыкантыРок-музыкаНобелевская Премия
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