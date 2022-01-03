Фёдоров: Нобелевская премия Муратова – одно из главных событий этого года
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
В Китае начало работу первое полностью беспилотное роботизированное такси, запущенное местной компанией Baidu
Особенностью этих такси является отсутствие в них страхующего водителя, а посадка в такси и сама поездка производится полностью в автоматическом режиме.
Евгений Фёдоров: «Еще лет десять – пятнадцать назад, когда китайцы только приступали к производству автомобилей и ультрасовременных вещей, все над ними смеялись, и казалось, что все это обречено на провал. Но сейчас мы видим, что Китай выходит на первое место в мире по самым мощным технологиям», - сказал артист.
Нобелевскую премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову
А также премию присудили американо-филиппинской журналистке Марии Рессе, за их «усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».
Евгений Фёдоров: «Дмитрий Муратов, естественно, заслужил эту награду и произнес великолепную речь, которая стала большим хитом среди всего населения России. Эту речь читали абсолютно все мои знакомые, и она великолепна. Во всех отношениях в ней сказаны правильные вещи. Я присоединяюсь к поздравлениям Дмитрия Муратова. Это одно из самых главных событий этого года», - отметил музыкант.
Группа Tequilajazzz представила личные итоги года
В 2021 году коллектив выпустил полноценный электрический альбом «Камни».
Евгений Фёдоров: «Альбом «Камни» является первой частью будущей трилогии. Ближайший концерт-презентация состоится в Москве 13 января уже 2022 года. И будет большим событием, как для музыкантов, так и для поклонников группы Tequilajazzz», - анонсировал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- Детей Трампа вызвали на допрос по делу о мошенничестве
- В ЮАР предъявили обвинение подозреваемому в поджоге здания парламента
- Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы безопасности»
- Песков назвал «глупостью» слухи о бронежилете Путина во время новогоднего обращения
- Экс-глава «Нафтогаза» допустил «воровство» российского газа
- Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана
- Российский лыжник Червоткин пришел третьим на «Тур де Ски»
- Президент Бразилии Жаир Болсонару срочно госпитализирован
- Больница в Витебске сообщила о состоянии пострадавших в ДТП россиян
- Израиль с 9 января будет пускать переболевших COVID-19 иностранцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru