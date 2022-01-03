Фёдоров: Нобелевская премия Муратова – одно из главных событий этого года

Евгений Фёдоров: «Еще лет десять – пятнадцать назад, когда китайцы только приступали к производству автомобилей и ультрасовременных вещей, все над ними смеялись, и казалось, что все это обречено на провал. Но сейчас мы видим, что Китай выходит на первое место в мире по самым мощным технологиям», - сказал артист.

