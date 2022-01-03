«Это был ощутимый провал»: Louna о сбое соцсетей

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей 2021 года 

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В работе Facebook и нескольких дочерних сервисов произошёл крупный сбой

4 октября после 18:30 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp, Instagram. Не работали как мобильные приложения, так и сайты перечисленных сервисов.

Лусинэ Геворкян: «В профессиональном плане для меня это был ощутимый провал. Слава Богам, что у нас есть Telegram и в этот момент на него подписалось огромное количество людей. Но без Instagram было тяжеловато, учитывая количество акций и рекламных музыкальных фишек, которые шли в этот момент на нашем ресурсе. Без Facebook я обошлась спокойно, он никогда меня не интересовал, я считаю его довольно скучным и неудобным. Но благо ребята все быстро исправили», - рассказала артистка. 

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На границе Польши и Белоруссии обострение миграционного кризиса

 Около 4 тысяч беженцев пытались прорваться в Польшу.

Лусинэ Геворкян: «На самом деле, там все гораздо жестче, и людей гораздо больше. И все это имеет свои причины, и думаю, что все это будет иметь еще более неприятные последствия, в том числе, и для людей, которые совершенно непричастны к подобным конфликтам. Все это политика, и адекватные люди понимают причины этого конфликта и догадываются о главных действующих лицах», - отметила она.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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