«Это был ощутимый провал»: Louna о сбое соцсетей

Лусинэ Геворкян: «В профессиональном плане для меня это был ощутимый провал. Слава Богам, что у нас есть Telegram и в этот момент на него подписалось огромное количество людей. Но без Instagram было тяжеловато, учитывая количество акций и рекламных музыкальных фишек, которые шли в этот момент на нашем ресурсе. Без Facebook я обошлась спокойно, он никогда меня не интересовал, я считаю его довольно скучным и неудобным. Но благо ребята все быстро исправили», - рассказала артистка.

