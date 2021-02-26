Дворкович оценил сроки снятия COVID-ограничений в Москве
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения
Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения по коронавирусу. Заммэра столицы Владимир Ефимов отметил, что это произойдет, если сохранится текущая ситуация с распространением COVID-19.
Аркадий Дворкович: «Конечно же, уже многое сделано, и мы можем заниматься спортом, дети могут ходить в школу. Тем не менее, многое еще остается под запретом или ограничениями. И начавшаяся массовая вакцинация играет свою роль. К тому же, многие уже переболели. Я думаю, что решение московских властей разумно и основано на цифрах, на научных данных», – подчеркнул в эфире НСН Аркадий Дворкович.
Бизнес заявил о рисках закрытия в 2021 году
Значительная доля малого и среднего бизнеса в России заявила о риске закрытия своих компаний в текущем году.
Аркадий Дворкович: «У меня как раз есть надежда, что постепенное снятие ограничений эти риски снизит. И многие компании, прежде всего те, которые завязаны на повседневной активности людей, смогут воспользоваться снятием барьеров, которые были созданы пандемией. У нас есть своя специфика, связанная с инновационным бизнесом, со стартапами, которые занимаются предпринимательством. Многие из них даже нашли свои ниши, услуги и товары, которые востребованы в период ограничений. Это и онлайн-образование, и цифровая медицина, кибербезопасность и многие другие», – рассказал он НСН.
Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью
Российский лидер Владимир Путин призвал создать стратегию по борьбе с киберпреступностью. Президент отметил, что в 2020 году только число так называемых наиболее опасных атак на российские информационные порталы, включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в три с половиной раза.
Аркадий Дворкович: «Об этом уже давно говорилось. Такая стратегия, безусловно, нужна, поскольку действия должны быть системными: от обучения киберграмотности в российских школах до высшего образования, научных работ, разработок их массового внедрения», – сказал он в беседе с НСН.
Разработка Group-IB включена в топ-10 главных изобретений РФ 2020 года
Роспатент включил в десятку главных российских изобретений 2020 года инновационную разработку сколковского участника Group-IB для защиты от Интернет-ботов — Preventive Proxy. Оригинальный компьютерный алгоритм позволяет отличить интеллектуального бота от живого оператора и пресечь, таким образом, действия мошенников.
Аркадий Дворкович: «Здесь мы как раз переходим от стратегий к повседневной жизни. Технология уже дает возможность защитить около 160 миллионов пользователей, если, конечно, эти пользователи воспользуются такой разработкой. Но я знаю, что многие банки, российские компании, индивидуальные пользователи уже сделали этот первый шаг и смогли избежать компьютерного мошенничества», – поделился со слушателями НСН Аркадий Дворкович.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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