Дворкович оценил сроки снятия COVID-ограничений в Москве

Аркадий Дворкович: «У меня как раз есть надежда, что постепенное снятие ограничений эти риски снизит. И многие компании, прежде всего те, которые завязаны на повседневной активности людей, смогут воспользоваться снятием барьеров, которые были созданы пандемией. У нас есть своя специфика, связанная с инновационным бизнесом, со стартапами, которые занимаются предпринимательством. Многие из них даже нашли свои ниши, услуги и товары, которые востребованы в период ограничений. Это и онлайн-образование, и цифровая медицина, кибербезопасность и многие другие», – рассказал он НСН.

