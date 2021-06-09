Драгунский: Чем больше художников, тем лучше

Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Только 2% россиян планируют отпуск за границей

Больше половины участников соответствующего опроса заявили о планах отдохнуть дома, на даче или в гостях у родственников. При этом на российском морском курорте планируют отдохнуть 8% россиян, зарубежная поездка в планах лишь у 2% опрошенных.

Денис Драгунский: «Я бы сказал, целых 2% россиян планируют отпуск за границей. 2% в России – это 3 миллиона человек. В условиях пандемии, в условиях экономических трудностей и кризиса, связанного с авиационными перевозками, мне, кажется, что 2% - это очень хорошо», - отметил он. 

2

«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.  

Денис Драгунский: «И это правильно, потому что такое большое скопление людей ни в коем случае не должно стать источником заражения. Но самое хорошее, что фестиваль «Нашествие» все-таки состоится в условиях пандемии со всеми этими предосторожностями. Это действительно очень важное событие в культурной жизни нашей страны, особенно для молодежи», - сказал писатель. 

3

Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Людям, переболевшим коронавирусом, важно добавлять в свой рацион сложные углеводы, йогурты и зеленые овощи. 

Денис Драгунский: «Это, конечно, очень милый совет, который относится к категории докторских советов, высмеянных еще в позапрошлом веке. Всякий человек знает, что после болезни полезен йогурт, полезна зелень и полезны фрукты, в общем, не болейте», - резюмировал собеседник агентства. 

4

Госдума приняла закон о бесплатном втором высшем образовании в творческих вузах

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта даст возможность получить бесплатно второе или последующее высшее образование и продолжить трудовую деятельность по ряду творческих профессий лицам, уже имеющим высшее образование, при наличии у них соответствующих творческих способностей. 

Денис Драгунский: «Наверное, это хорошо. У нас будет еще больше режиссеров, писателей, художников. Вот не сложилось у меня, как у программиста, не сложилось у меня, как металлурга, пойду я, скажем в училище МХАТ или в училище при малом театре, может быть найду себя там. Чем больше художников в стране, тем лучше», - высказал свое мнение писатель. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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