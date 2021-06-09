Драгунский: Чем больше художников, тем лучше

Денис Драгунский: «Наверное, это хорошо. У нас будет еще больше режиссеров, писателей, художников. Вот не сложилось у меня, как у программиста, не сложилось у меня, как металлурга, пойду я, скажем в училище МХАТ или в училище при малом театре, может быть найду себя там. Чем больше художников в стране, тем лучше», - высказал свое мнение писатель.

