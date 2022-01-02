Диляра Вагапова: Песни у Бритни удались, а жизнь - нет
Лидер группы Мураками Диляра Вагапова специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.
Отец певицы Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса иск о прекращении 13-летней опеки над своей дочерью
В Лос-Анджелесе суд официально отстранил от опекунства над певицей Бритни Спирс ее отца Джейми Спирса.
Диляра Вагапова: «В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной и назначили ей опекуна. Психическое здоровье певицы такое себе было - алкоголь, наркотики, в общем, развод сделал свое дело, но с помощью опеки отец пытался защитить дочь. Но это, по его словам. По-моему, лучше просто послушать песни Бритни, чем разбираться в их жизни. Давайте лучше за собой понаблюдаем», - предложила артистка.
Следственный комитет проверил песню Манижи «Russian Women», которую артистка готовила к «Евровидению».
В Следственный комитет РФ поступило обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Manizha, с которой она будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение».
Диляра Вагапова: «А попросили их проверить на предмет противоправных высказываний. Помните же эту шумиху, что слова сингла унижают достоинство русских женщин. Главное, что у Манижи девятое место за спиной. Кто и что будет в следующем году - неизвестно. А кого бы вы хотели видеть на Евровидении от России?» - спросила она.
В Гвинее был арестован президент
В Гвинее в ходе государственного переворота был арестован президент Альфа Конде
Диляра Вагапова: «В сентябре я была в Африке. Там все удивительно! И люди, и менталитет разительно отличаются от нашего. Разве что всем счастья нужно и гармонии, как там, так и тут», - резюмировала певица.
Группа Мураками рассказала о планах на будущий год
В прошедшем 2021 году музыканты выпустили новый альбом, создали свою акустическую программу и выпустили клип.
Диляра Вагапова: «Впереди только хорошее! В апреле 2022 года группа Мураками выступит с большими концертами в Москве и Петербурге. 2 апреля коллектив выступит в северной столице в клубе Космонавт, а 3 апреля в столичном «1930 Moscow»», - пригласила всех лидер группы.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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