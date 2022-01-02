Диляра Вагапова: Песни у Бритни удались, а жизнь - нет

Диляра Вагапова: «В 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной и назначили ей опекуна. Психическое здоровье певицы такое себе было - алкоголь, наркотики, в общем, развод сделал свое дело, но с помощью опеки отец пытался защитить дочь. Но это, по его словам. По-моему, лучше просто послушать песни Бритни, чем разбираться в их жизни. Давайте лучше за собой понаблюдаем», - предложила артистка.

