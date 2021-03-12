Демидов: отдыхайте вне зависимости от COVID-19 и кризиса

Александр Демидов: «На самом деле, это печально, потому что отдыхать надо. И так как в нашей стране внутренний туризм еще не на высоком уровне, то, конечно, многие из нас проводят свой отпуск за рубежом, и я в том числе. Я в конце мая, кстати, планирую посетить Турцию со своей женой, попаду в эти семь процентов. Видимо, эта новость говорит о том, что у россиян нет денег, или они боятся заразиться ковидом. Какие бы причины не были, я считаю, что надо отдыхать обязательно. Без этого невозможно плодотворно работать, так что надеюсь, этот процент россиян, которые планируют проводить свой грядущий и не только летний отдых за рубежом, будет только расти», – поделился он с НСН.

