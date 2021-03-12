Демидов: отдыхайте вне зависимости от COVID-19 и кризиса
Актер театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Сейчас рестораны быстрого питания имеют право использовать любые рекламные инструменты для продвижения своей продукции.
Александр Демидов: «Абсолютно с этим согласен. Я понимаю, что фастфуд манит доступностью, низкими ценами, запахами, но уже давно понял, что после посещения ресторанов быстрого питания насыщение приходит очень быстро, а утолив голод, организм начинает разбухать как на дрожжах. Так что я против рекламы фастфуда. То, что не в фастфуде, более продумано, организовано, состоит из тех ингредиентов, которые не мешают нашему здоровью», – отметил Демидов в интервью НСН.
Лишь 7% процентов россиян планирую отдыхать за рубежом
Большинство россиян планируют провести свой отпуск грядущим летом в пределах страны и лишь семь процентов намерены отправиться в путешествие за границу. Таковы результаты опрос банка «Открытие».
Александр Демидов: «На самом деле, это печально, потому что отдыхать надо. И так как в нашей стране внутренний туризм еще не на высоком уровне, то, конечно, многие из нас проводят свой отпуск за рубежом, и я в том числе. Я в конце мая, кстати, планирую посетить Турцию со своей женой, попаду в эти семь процентов. Видимо, эта новость говорит о том, что у россиян нет денег, или они боятся заразиться ковидом. Какие бы причины не были, я считаю, что надо отдыхать обязательно. Без этого невозможно плодотворно работать, так что надеюсь, этот процент россиян, которые планируют проводить свой грядущий и не только летний отдых за рубежом, будет только расти», – поделился он с НСН.
Подарки на 8 Марта обошлись в полмиллиарда рублей
Россияне потратили на подарки на 8 Марта более пятисот миллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
Александр Демидов: «Это достаточно большая сумма, но мне хочется, чтобы цифра увеличивалась, потому что женщины достойны подарков, и я надеюсь, что 500 миллионов рублей россияне потратили не только на цветы, но и на другие разнообразные подарки. Пусть сумма растет, так как без наших женщин жизнь была бы не такой прекрасной, интересной и удивительной», – сказал в эфире НСН Александр Демидов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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