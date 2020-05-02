Илья Черт назвал 9 мая – печальным праздником
Илья Черт, Павел Майков, Александр Рар поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Лидер группы «Пилот» сказал, что нельзя забывать уроки Великой Отечественной войны
Илья Кнабенгоф (Черт): «В рамках проекта «Память Победы» мне бы хотелось рассказать о тех членах моей семьи, которые принимали участие в боевых действиях. Во-первых, оба моих деда воевали, моя бабушка вместе с отцом пережили блокаду Ленинграда, половина нашей родни и близких погибли в концлагере Освенцим. И все это наша семья прекрасно помнит, мало того, еще в моем детстве мама давала мне подзатыльники, если я оставлял еду на тарелке, собственно, так было у многих детей, которые родились и выросли в Ленинграде. Поэтому я абсолютно не толерантно отношусь к любым заигрываниям с подобной фашисткой идеологией, когда кто-либо ради пижонства надевает похожие на нацистские фуражки, рисует флаги и знамена. Дорогие мои, война – это всегда ужасно. Это ад, кошмар, это смерть детей. Она не может быть ни прикольной, ни смешной. Поэтому 9 мая для меня это, в первую очередь, печальный праздник, миллионы погибших людей. Конечно, хорошо, что мы победили врага. Но нужно помнить, что, если мы забудем, насколько чудовищно и кошмарно это было, тем самым мы дадим шанс этому повториться», – напоминает слушателям НСН Илья Черт.
Майков рассказал о своем дедушке, который провел четыре года войны на корабле в Крыму
Павел Майков : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дедушке, которого, к сожалению, уже нет в живых. Он ушел на войну на фронт, когда ему было всего 17 лет. Он был моряком, с 1941 года по 1945 он был на корабле в районе Крыма, где, собственно, и воевал. И прадедушка у меня воевал, как и я Павел Майков, Павел Михайлович. И еще один дед, Семен Петрович Горячев. Все воевали, вернулись живыми с войны. Спасибо, что вернулись живыми, благодаря им я тоже живой и продолжаю дело рода Майковых», – делится Павел Майков с НСН.
Немецкий политолог рассказал о своем отце, который в возрасте 22 лет попал в концлагерь Дахау
Александр Рар: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы вспомнить о своем отце, Глеб Александрович Рар, который тогда в возрасте двадцати двух лет попал в 1944 году в немецкий концлагерь. В апреле 1945 года, за несколько дней до победоносного дня 8 мая был освобожден американскими солдатами из концлагеря Дахау. У него был тиф, он был при смерти, но выжил. Их освободили фактически на Святую Пасху. И у него остались прекрасные воспоминания о пасхальной службе, которую тогда провели православные монахи, которые сидели все взаперти в лагере. Они встали, помолились, без икон, настоящих крестов, без всего. Так что у нас в семье именно этот момент является тем днем, который обозначал конец ужасной Второй мировой войны», – рассказывает в интервью НСН Александр Рар.
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