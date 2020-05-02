Илья Черт назвал 9 мая – печальным праздником

Илья Кнабенгоф (Черт): «В рамках проекта «Память Победы» мне бы хотелось рассказать о тех членах моей семьи, которые принимали участие в боевых действиях. Во-первых, оба моих деда воевали, моя бабушка вместе с отцом пережили блокаду Ленинграда, половина нашей родни и близких погибли в концлагере Освенцим. И все это наша семья прекрасно помнит, мало того, еще в моем детстве мама давала мне подзатыльники, если я оставлял еду на тарелке, собственно, так было у многих детей, которые родились и выросли в Ленинграде. Поэтому я абсолютно не толерантно отношусь к любым заигрываниям с подобной фашисткой идеологией, когда кто-либо ради пижонства надевает похожие на нацистские фуражки, рисует флаги и знамена. Дорогие мои, война – это всегда ужасно. Это ад, кошмар, это смерть детей. Она не может быть ни прикольной, ни смешной. Поэтому 9 мая для меня это, в первую очередь, печальный праздник, миллионы погибших людей. Конечно, хорошо, что мы победили врага. Но нужно помнить, что, если мы забудем, насколько чудовищно и кошмарно это было, тем самым мы дадим шанс этому повториться», – напоминает слушателям НСН Илья Черт.

