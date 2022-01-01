Brainstorm рассказали, чему их при встрече научил Чарли Уоттс
Группа Brainstorm специально для НСН подготовила топ главных событий 2021 года, на их взгляд.
Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом, но вживую на сцену не вернется
5 ноября шведский квартет ABBA вернулся с первым за почти 40 лет студийным альбомом — Voyage. В него вошли десять треков, два из которых были представлены еще в сентябре.
Группа Brainstorm: «Я видел, как они снимали видеоклип для нового альбома. И интересно, что они были в костюмах, потому что они не хотят выглядеть, как сейчас, они хотят выглядеть, как тогда. И таким же будет концерт ABBA - на сцене не будет живых артистов. Посмотрим, как эта идея приживется. Нам это важно! Потому что нас тоже четверо и нам пока что не стыдно как мы выглядим», - пошутили музыканты.
Победу на Евровидение одержала итальянская рок-группа Måneskin
По суммарным итогам зрительского голосования и жюри итальянцы получил 524 баллов, став безусловным победителем. С ними соперничали исполнители из 25 стран.
Группа Brainstorm: «Эти горячие итальянцы произвели маленькую революцию в рок-музыке. Благодаря им можно смело заявлять, что рок-музыка не умерла. Рок живет и на итальянском языке тоже. Ура!» - отметили артисты.
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс
Он мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.
Группа Brainstorm: «Какое большое счастье, что нам удалось сыграть вместе с группой Rolling Stones. Это, конечно, очень громко звучит! Мы были у них на разогреве на концерте в Праге в 2003 году. Чарли Уоттс дал совет нашему барабанщику Касперсу, что делать, когда идет дождик, а на сцену надо пройти по улице. Как рассказал Уоттс, чтобы не промочить ноги, он на обувь надевает полиэтиленовые пакеты и в них идет до сцены. А важно это потому, что на барабанах нужно играть и ногами, в том числе, у барабанной установки бывает две-три педали и если обувь мокрая, то она скользит, и от этого труднее играть», - рассказали участники коллектива.
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