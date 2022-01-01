Brainstorm рассказали, чему их при встрече научил Чарли Уоттс

Группа Brainstorm специально для НСН подготовила топ главных событий 2021 года, на их взгляд. 

1

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет студийный альбом, но вживую на сцену не вернется

5 ноября шведский квартет ABBA вернулся с первым за почти 40 лет студийным альбомом — Voyage. В него вошли десять треков, два из которых были представлены еще в сентябре.

Группа Brainstorm: «Я видел, как они снимали видеоклип для нового альбома. И интересно, что они были в костюмах, потому что они не хотят выглядеть, как сейчас, они хотят выглядеть, как тогда. И таким же будет концерт ABBA - на сцене не будет живых артистов. Посмотрим, как эта идея приживется. Нам это важно! Потому что нас тоже четверо и нам пока что не стыдно как мы выглядим», - пошутили музыканты.

2

Победу на Евровидение одержала итальянская рок-группа Måneskin

По суммарным итогам зрительского голосования и жюри итальянцы получил 524 баллов, став безусловным победителем. С ними соперничали исполнители из 25 стран.

Группа Brainstorm: «Эти горячие итальянцы произвели маленькую революцию в рок-музыке. Благодаря им можно смело заявлять, что рок-музыка не умерла. Рок живет и на итальянском языке тоже. Ура!» - отметили артисты.

3

Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Он мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.

Группа Brainstorm: «Какое большое счастье, что нам удалось сыграть вместе с группой Rolling Stones. Это, конечно, очень громко звучит! Мы были у них на разогреве на концерте в Праге в 2003 году. Чарли Уоттс дал совет нашему барабанщику Касперсу, что делать, когда идет дождик, а на сцену надо пройти по улице. Как рассказал Уоттс, чтобы не промочить ноги, он на обувь надевает полиэтиленовые пакеты и в них идет до сцены. А важно это потому, что на барабанах нужно играть и ногами, в том числе, у барабанной установки бывает две-три педали и если обувь мокрая, то она скользит, и от этого труднее играть», - рассказали участники коллектива.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Официальная страница группы Brainstorm в соцсети "ВКонтакте"
ТЕГИ:Авторские НовостиМузыкаМузыкантыЕвровидениеThe Rolling Stones
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