Brainstorm рассказали, чему их при встрече научил Чарли Уоттс

Группа Brainstorm: «Какое большое счастье, что нам удалось сыграть вместе с группой Rolling Stones. Это, конечно, очень громко звучит! Мы были у них на разогреве на концерте в Праге в 2003 году. Чарли Уоттс дал совет нашему барабанщику Касперсу, что делать, когда идет дождик, а на сцену надо пройти по улице. Как рассказал Уоттс, чтобы не промочить ноги, он на обувь надевает полиэтиленовые пакеты и в них идет до сцены. А важно это потому, что на барабанах нужно играть и ногами, в том числе, у барабанной установки бывает две-три педали и если обувь мокрая, то она скользит, и от этого труднее играть», - рассказали участники коллектива.

