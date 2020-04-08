Диана Арбенина помогает учителям своих детей вести уроки онлайн
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Молодые люди в России болеют коронавирусом из-за поездок на природу
Рост числа молодежи среди заболевших коронавирусом в России объясняют пренебрежением правилами самоизоляции и выездами на природу. Такое мнение высказали в Министерстве здравоохранения.
Диана Арбенина: «Ребят, молодежь, уймитесь, а? Посидите дома, впереди целая огромная жизнь, еще впереди много парков, много моря. Но этой весной все-таки стоит себя защитить. Я вас прошу, я тоже сижу дома», – рассказала в эксклюзивном интервью НСН Диана Арбенина.
ЕГЭ в России в 2020 году отменять не будут
В Министерстве просвещения заявили, что ЕГЭ для школьников не будет отменен даже на фоне распространения коронавируса. Ранее начало экзаменов перенесли с мая на июнь.
Диана Арбенина: «И правильно. Нечего отменять экзамены, нечего расслабляться. Учимся ребята так же, как до распространения этой заразы. Она все равно пройдет. А то, что вы недополучите сейчас, не получите никогда. Поэтому я, Диана Арбенина, желаю вам удачи на Едином государственном экзамене. И только попробуйте его провалить, вам же хуже будет!» – заявила музыкант в эфире НСН.
Учителя попросили о помощи в дистанционном обучении
Большинство педагогов заявили, что им нужна помощь, чтобы эффективно вести дистанционное обучение. Часть учителей признаётся, что им не хватает навыков и знаний для перехода в режим онлайн.
Диана Арбенина: «Я всем сердцем, всей душой на стороне учителей. Я уже говорила, что платила бы им зарплату золотыми слитками, потому что более терпеливой профессии сложно себе представить. Я мама двоих детей, которые находятся на дистанционном обучении. И это ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит в школе. Я пытаюсь помочь нашей классной руководительнице вести уроки онлайн, и вижу, как ей тяжело. Огромное учителям спасибо за то, что они не бросают наших детей в это сложное время. И мы будем продолжать помогать им», – рассказала она для НСН.
Стало известно, какой сериал смотрят россияне на карантине
Онлайн-кинотеатры назвали самый популярный сериал у россиян во время самоизоляции. Им стал «И повсюду тлеют пожары» с актрисой Риз Уизерспун в главной роли.
Диана Арбенина: «Хочу вам сказать, что Керри Вашингтон абсолютно не хуже, чем Риз. Сериал достаточно американский, и, мне кажется, что просто его выход совпал именно с началом нашего карантина. Посмотрите Мартина Скорсезе или Бернардо Бертолуччи. Посмотрите то, что останется с нами навсегда», – посоветовала в беседе с НСН Диана Арбенина.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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