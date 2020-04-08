Диана Арбенина помогает учителям своих детей вести уроки онлайн

Диана Арбенина: «Я всем сердцем, всей душой на стороне учителей. Я уже говорила, что платила бы им зарплату золотыми слитками, потому что более терпеливой профессии сложно себе представить. Я мама двоих детей, которые находятся на дистанционном обучении. И это ни в какое сравнение не идет с тем, что происходит в школе. Я пытаюсь помочь нашей классной руководительнице вести уроки онлайн, и вижу, как ей тяжело. Огромное учителям спасибо за то, что они не бросают наших детей в это сложное время. И мы будем продолжать помогать им», – рассказала она для НСН.

