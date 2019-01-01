Заслуженный военный летчик объяснил участившиеся инциденты с военными самолетами
Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал НСН о действиях российских пилотов во время учений НАТО вблизи российских границ.
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испaнским aвиaносцем Juan Сarlos I, когдa тот выполнял мaневры нa учениях НАТО в Балтийском море. По дaнным испaнской гaзеты La Razon, истребитель летел «нa небольшой высоте и низкой скорости». Когдa произошел инцидент, не уточняется.
Издaние добaвляет, что Су-24 был обнaружен рaдaрaми испaнского aвиaносцa, но «никaкие меры не применялись, поскольку мaневры, выполняемые пилотом, не были опaсными». Минобороны Испaнии подтвердило, что не считaет полет российского бомбaрдировщикa провокaционным. «В дaнном случaе не рaссмaтривaет случившееся в Бaлтийском море ни кaк инцидент, ни кaк вызов. Это считaется нормaльным действием»,— передaет ТAСС словa военного ведомствa.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН предложил рассмотреть заявления Испании о российском самолете с учетом географического положения и прямой сферы интересов страны, а также с учетом нахождения испанских кораблей в составе учебных сил НАТО в непосредственной близости от российского Калининграда на Балтике.
«Когда работают корабли НАТО, усиливается авиационный компонент средств наблюдения российских ВВС. Чтобы продемонстрировать, что мы за ними наблюдаем, обязательно выполняется облет зоны маневров близи наших территориальных вод. Мы это делаем так же, как и НАТО. Международные требования, правила, договорные обязательства предусматривают такое взаимодействие», - отметил летчик.
Эксперт напомнил, что еще пять лет назад случаев сближения военных самолетов и кораблей различных стран фиксировалось в разы меньше. Он объяснил это исключением России из системы евроконтроля за ситуацией в воздушном пространстве.
«Еще пять лет назад Россия была частью общей системы евроконтроля по управлению воздушным движением и использованием воздушного пространства, в том числе над Балтикой. У нас были каналы открытых линий связи, они позволяли быстро идентифицировать морское или воздушное судно, которое выполняло те или иные задачи в морском или воздушном пространстве сопредельного государства. Все это решалось в рабочем порядке. Ситуация изменилась после крымских событий и истории со сбитым под Донецком «Боингом». Усилились провокации со стороны стран НАТО, и наших представителей «попросили», а попросту отключили от оперативного международного взаимодействия в небе и на море. Конечно, Россия в этих обстоятельствах будет соблюдать свои интересы и готова будет восстановить статус-кво, если к нам обратятся западные партнеры. Не обратятся – мы будем преследовать только собственные интересы. О чем и заявил в ходе Прямой линии наш президент Владимир Путин», - напомнил Владимир Попов.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН оценил опасность кораблей НАТО в акваторию Балтийского моря для российских границ.
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