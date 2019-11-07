Запад оценил попадание израильской ракеты в руки России

Получение Россией ракеты-перехватчика израильской системы противоракетной обороны «Праща Давида» станет серьезным поводом для беспокойства, пишет Business Insider. Усовершенствованный израильский боеприпас удалось получить после ее пуска по сирийской ракете, отмечает Лента.ру.

Как считают в издании, российская сторона получила возможность изучить особенности израильского оружия и научиться противостоять ему. Кроме того, этой информацией РФ может поделиться с «врагами Израиля», например, с Тегераном,

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в этой связи заявил РИА ФАН, что получение этой ракеты стало большой удачей. «Для нас главная задача – избежать инцидентов между российскими и израильскими военными. Тем более действия Израиля привели к уничтожению российского самолета разведчика и гибели большого количества наших военнослужащих», - отметил он.







