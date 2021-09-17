За неделю у российских границ вели разведку более 80 летательных аппаратов

Восемьдесят три летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, разведку вели 63 самолета-разведчика и 20 беспилотников.

Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.



Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Истребитель из дежурного состава ПВО для контроля границы поднимался в небо один раз.

