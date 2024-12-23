ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 310 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 43 310 военнослужащих.

Также российские войска подбили 253 танка, 194 БМП и 135 БТР, 1315 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 324 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 79 станций РЭБ, 28 единиц инженерной и другой техники, 1174 автомобиля.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ в городе Рыльск были повреждены 17 объектов культурного наследия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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