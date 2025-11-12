ВС России зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР
Армия России завершила зачистку от украинских войск села Сухой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Центр» ведет активные наступательные действия в Красноармейске, западной части города, северо-западных и восточных кварталах в Центральном районе, в западной промзоне.
«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр», - указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
