ВС России зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР

Армия России завершила зачистку от украинских войск села Сухой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, группировка войск «Центр» ведет активные наступательные действия в Красноармейске, западной части города, северо-западных и восточных кварталах в Центральном районе, в западной промзоне.

«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр», - указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
