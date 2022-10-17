Воробьев: Выплаты в 200 тысяч рублей уже получили более 4 тысяч мобилизованных
В Подмосковье единовременные выплаты в 200 тысяч рублей уже получили более 4 тысяч мобилизованных. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы Подмосковья, ещё 1,2 тысячи человек получат деньги сегодня, 17 октября.
«Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли спокойно пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке и деньги идут на решение важных вопросов», – сказал в беседе с жителями области губернатор.
Андрей Воробьёв посетил в Одинцово семью мобилизованного жителя Подмосковья. В беседе ему рассказали, что семья уже получила положенные выплаты на прошлой неделе.
«У каждой семьи свои вопросы – кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60, там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтёры», - отметил чиновник.
Глава региона также рассказал, что на портале «Доброделе» запущен отдельный блок: «Доброе дело — поддержка семей мобилизованных». Там можно оставить заявку, если необходима помощь в оформлении документов, поддержка в бытовых вопросах, с продуктами, лекарствами.
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