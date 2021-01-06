Воинские звания на Украине перевели на стандарты НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воинские звания украинских военнослужащих переводят на коды военных рангов НАТО, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Тарана, данный перечень является ещё одним шагом, который обеспечивает «совместимость с вооруженными силами государств - членов альянса».

Министр отметил, что приказ призван сменить систему управления карьерой советского образца на более современную, которая принята в армиях ведущих государств, и станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

Ранее в украинском Минобороны заявили о намерении ввести обязательное знание английского языка украинскими военнослужащими, сообщает Газета.ру. В ведомстве отметили, что это является неотъемлемой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры, которая основана на «евроатлантических ценностях и принципах».

