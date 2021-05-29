Военный эксперт предупредил об угрозе из-за развала ядерного комплекса США

Развал ядерной триады США угрожает развязыванием масштабного конфликта, поэтому силам и средствам ядерного сдерживания России необходимо быть в высокой степени готовности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

Накануне военный эксперт выступил на военно-научной конференции в Москве с докладом «Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации».

Карпов считает, что развал американского ядерного комплекса — вызов для РФ, и от страны потребуется высокая степень готовности.

«При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы», — заявил эксперт.

По словам Карпова, ядерный комплекс США находится не в лучшем состоянии: некоторые межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки с ракетами подлежат замене в ближайшее десятилетие. При этом неясно, как будет вести себя другое вооружение в период с 2028 по 2040 годы.

Также Карпов подчеркнул, что в докладе американского Минэнерго указана неготовность научно-производственной базы ведомства к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов вооружения. Военный эксперт заключил, что США находятся в начале «цикла политико-экономического падения», и есть вероятность, что американская сторона не сможет вовремя обновить свой ядерный потенциал.

Более того, генерал-лейтенант поделился, что Вашингтон «будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости», теряя позиции мирового лидера.

