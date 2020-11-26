Москву не спасет. Новую российскую противоракету сравнили с американской
Военный эксперт рассказал в эфире НСН о возможностях новой российской противоракеты, которую успешно испытали в Казахстане.
Минобороны РФ отчиталось об успешном испытании новой ракеты системы ПРО в Казахстане. В сообщении пресс-службы уточняется, что «противоракета после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский рассказал НСН о том, что представляет из себя новинка и сможет ли она обеспечить безопасность страны.
«Это модернизованная советская ракета комплекса А-135, который изначально имел два средства ближнего и дальнего перехвата ракета. Ракета 53Т6 – ракета ближнего перехвата, ее сейчас испытывает Минобороны. Она способна перехватывать межконтинентальные боевые ракеты, ее боевую часть либо с помощью фугасной боевой части, производя подрыв, либо обеспечив прямое попадание. Но надо понимать, что и возможности ракеты, и их ограниченное количество позволяет говорить только о перехвате единичных целей. То есть она не предназначена для отражения массированных атак по Москве и ее промышленному комплексу», - пояснил эксперт.
Полторы недели назад США испытали противоракету Standard Missile (SM)-3 Block IIA корабельного базирования в отношении мишени, имитировавшей межконтинентальную баллистическую ракету. После этого Москва обвинила Вашингтон в предоставлении «лживой информации» о ненаправленности европейского сегмента системы противоракетной обороны США против России.
«Сейчас только две страны – США и Россия – обладают всей системой противоракетной обороны. Она позволяет отражать удар межконтинентальных боевых ракет. Она стационарная, она прикрывает от одиночных пусков. Невозможно создать систему, которая сможет перехватить массированный удар», - резюмировал Мураховский.
В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о пуске новой противоракеты системы ПРО в конце октября. Тогда ракета тоже успешно поразила цель.
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