Москву не спасет. Новую российскую противоракету сравнили с американской

Минобороны РФ отчиталось об успешном испытании новой ракеты системы ПРО в Казахстане. В сообщении пресс-службы уточняется, что «противоракета после испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский рассказал НСН о том, что представляет из себя новинка и сможет ли она обеспечить безопасность страны.

«Это модернизованная советская ракета комплекса А-135, который изначально имел два средства ближнего и дальнего перехвата ракета. Ракета 53Т6 – ракета ближнего перехвата, ее сейчас испытывает Минобороны. Она способна перехватывать межконтинентальные боевые ракеты, ее боевую часть либо с помощью фугасной боевой части, производя подрыв, либо обеспечив прямое попадание. Но надо понимать, что и возможности ракеты, и их ограниченное количество позволяет говорить только о перехвате единичных целей. То есть она не предназначена для отражения массированных атак по Москве и ее промышленному комплексу», - пояснил эксперт.