В сети появилось видео запуска новой российской ракеты

Минобороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео с запуском новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

В ведомстве уточнили, что новая ракета подтвердила свои характеристики и точно попала в заданную цель.

Минобороны РФ испытало новую противоракетную систему ПРО

Ранее сообщалось об успешных испытаниях Воздушно-космическими силами (ВКС) России новой ракеты ПРО. Ракета стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане, она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.



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ФОТО: РИА Новости
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