В сети появилось видео запуска новой российской ракеты
26 ноября 202009:52
Минобороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео с запуском новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).
В ведомстве уточнили, что новая ракета подтвердила свои характеристики и точно попала в заданную цель.
Ранее сообщалось об успешных испытаниях Воздушно-космическими силами (ВКС) России новой ракеты ПРО. Ракета стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане, она предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru