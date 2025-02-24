Военный эксперт Баранец призвал увеличить в России срок срочной службы
Необходимо увеличить в России срок срочной военной службы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил полковник в отставке Виктор Баранец.
По его мнению, за один год новобранцы не успевают ничему научиться, поэтому следует служить в армии следует не менее двух лет.
Он указал, что в этом случае в резерв будут выпускаться «достаточно подготовленные воины».
«Хлопчик прибежал в армию на 12 месяцев, из них четыре месяца провёл в учебке, а потом «иди гуляй, Вася». Нет, мы должны сделать срочную службу двухгодичной», - заключил Баранец.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты прорабатывают инициативу об освобождении от призыва на срочную службу бойцов СВО, шесть месяцев отслуживших по контракту, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru