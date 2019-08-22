Военные учения России и Сербии назвали демонстрацией

Главный редактор журнала «Солдаты России» рассказал в эфире НСН, почему предстоящие учения носят, прежде всего, демонстрационный характер.



Совместные военные учения России и Сербии пройдут в сентябре в Ленинградской области. По информации Западного военного округа, в маневрах будут участвовать сербский механизированный батальон, Красносельская мотострелковая бригада, авиация Ленинградской армии ВВС и ПВО и инженерно-саперный полк.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин рассказал в эфире НСН, почему предстоящие учения носят, прежде всего, демонстрационный характер.

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«О близком взаимодействии говорить сложно, потому что армия Сербии сегодня представляется чрезвычайно ограниченным контингентом вооруженных сил. Сегодняшняя Сербия – это далеко не Югославия. После войны по требованию НАТО была проведена большая демилитаризация сербской армии. Сейчас она представляет собой только бледную тень ЮНА – Югославской народной армии. Но, безусловно, сербы это один из наших ближайших союзников, у нас очень близкие духовные отношения. Мы их считаем своими братьями. И, конечно, в этом случае любая военная деятельность носит прежде всего демонстративный характер. Мы демонстрируем, что являемся с сербами особыми партнерами. Для сербов, конечно, такие учения чрезвычайно важны. Они подчеркивают их независимость. Сербия показывает, что у нее есть достаточно мощный союзник – Россия. Кроме того, они получают допуск к самому современному вооружению, к новейшим системам управления войсками. Для них это важно», - сказал он.

Ранее Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал, почему переговоры о расследовании причин катастрофы Boeing 777 прошли в закрытом формате.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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