Военные учения России и Сербии назвали демонстрацией

«О близком взаимодействии говорить сложно, потому что армия Сербии сегодня представляется чрезвычайно ограниченным контингентом вооруженных сил. Сегодняшняя Сербия – это далеко не Югославия. После войны по требованию НАТО была проведена большая демилитаризация сербской армии. Сейчас она представляет собой только бледную тень ЮНА – Югославской народной армии. Но, безусловно, сербы это один из наших ближайших союзников, у нас очень близкие духовные отношения. Мы их считаем своими братьями. И, конечно, в этом случае любая военная деятельность носит прежде всего демонстративный характер. Мы демонстрируем, что являемся с сербами особыми партнерами. Для сербов, конечно, такие учения чрезвычайно важны. Они подчеркивают их независимость. Сербия показывает, что у нее есть достаточно мощный союзник – Россия. Кроме того, они получают допуск к самому современному вооружению, к новейшим системам управления войсками. Для них это важно», - сказал он.

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