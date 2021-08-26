Военные США уничтожили свой фрегат во время учений

Американские военные в рамках учений разбомбили свой списанный фрегат Ingraham. Видео атаки опубликовано на канале ВМС США на YouTube.

Учения Sinking Exercise (SINKEX) прошли около Гавайских островов, главной их задачей является испытание различных систем современных вооружений, отмечает РЕН ТВ.

В ходе маневров военные нанесли по фрегату несколько ракетных ударов, затем выпустили торпеду Mark 48, в результате судно раскололось пополам и затонуло.

Фрегат Ingraham вывели из состава ВМС США в 2015 году. Корабль был последним из судов типа Oliver Hazard Perry с газотурбинной силовой установкой.

