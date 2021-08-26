Военные США уничтожили свой фрегат во время учений
Американские военные в рамках учений разбомбили свой списанный фрегат Ingraham. Видео атаки опубликовано на канале ВМС США на YouTube.
Учения Sinking Exercise (SINKEX) прошли около Гавайских островов, главной их задачей является испытание различных систем современных вооружений, отмечает РЕН ТВ.
В ходе маневров военные нанесли по фрегату несколько ракетных ударов, затем выпустили торпеду Mark 48, в результате судно раскололось пополам и затонуло.
Фрегат Ingraham вывели из состава ВМС США в 2015 году. Корабль был последним из судов типа Oliver Hazard Perry с газотурбинной силовой установкой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Военные США уничтожили свой фрегат во время учений
- Природный пожар на площади 250 тысяч гектаров потушили в Якутии
- Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 не будет
- Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» ввоза товаров в Россию
- В Госдуме предложили продлить новогодние выходные для работающих пенсионеров
- В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях легкой формы коронавируса
- Япония выразила протест России из-за готовящихся учений у Итурупа
- Эксперт предрек рост преступности в России из-за ситуации в Афганистане
- Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирске
- Составлен список городов с самими дорогими цветами перед новым учебным годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru