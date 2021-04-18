Военные передислоцируют технику для Парада Победы в Москву на следующей неделе
Военная техника, которая будет участвовать в Параде Победы в Москве, из подмосковного Алабино переедет на северо-запад столицы - на улицу Нижние Мневники, 45. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Колонны из 200 единиц военной техники проследуют по Минскому, Можайскому, Рублевскому шоссе и улице Осенняя и Крылатская. В их составе - зенитный ракетный комплекс «С-400» и ракетный комплекс «Искандер-М», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры «Бумеранг», бронированные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.
Всего в Параде Победы в Москве планируется задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Об этом сообщил в марте министр обороны России Сергей Шойгу.
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