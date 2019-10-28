«Очень здорово». Российскую сборную оценили на Всемирных военных играх в Китае

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН объяснил, какие факторы могли помешать занять российской сборной первое место в командном зачете.

«В любых военных играх есть смысл, потому что это так или иначе, но проверка боеспособности, проверка того, насколько люди подготовлены, насколько подготовлена техника. Во всех военных соревнованиях есть, конечно, элемент шоу. Но для того, чтобы попасть на это шоу нужно все равно стать лучшим. Почему мы стали вторыми? Опять же, здесь нужно смотреть, очень много факторов откроется. Там могут быть совершенно другие требования к командам и совершенно другая система баллов. Здесь нужно просто побывать, выступить, попытаться понять, что это такое и как вообще там можно побеждать. Ну, приехать туда и сразу второе место – это, конечно, очень здорово», - объяснил собеседник НСН.



Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в интервью НСН прокомментировал финансовое положение российских военных. Он также отметил, что заявка комитета по обороне ГД на 145 млрд рублей для российской армии «закроет» только самые острые проблемы финансирования военного блока.