Обеспечат лояльность армии. Чем займутся современные замполиты

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что созданные по указу президента РФ Владимира Путина военно-политические органы (ВПО) занимаются популяризацией воинской службы и патриотическим воспитанием. В том числе, благодаря им в юнармейское движение вступили более полумиллиона человек.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин рассказал в эфире НСН, что современными замполитами, как правило, становятся военные психологи и офицеры-воспитатели.

«Сейчас эта структура находится в процессе становления. Скорее, пока существуют пробные структуры, соответственно замполиты идут от уровня батальона и выше. У нас достаточно много было выпущено военных психологов, офицеров воспитателей и тех, кто или иначе работает с личным составом вне командных должностей. Очевидно, что для комплектования таких должностей необходима своя система обучения. На данный момент такой факультет, насколько я знаю, открывается при Военном университете», - заявил он.