Обеспечат лояльность армии. Чем займутся современные замполиты
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин рассказал в эфире НСН, чем современные замполиты будут отличаться от советских.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что созданные по указу президента РФ Владимира Путина военно-политические органы (ВПО) занимаются популяризацией воинской службы и патриотическим воспитанием. В том числе, благодаря им в юнармейское движение вступили более полумиллиона человек.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин рассказал в эфире НСН, что современными замполитами, как правило, становятся военные психологи и офицеры-воспитатели.
«Сейчас эта структура находится в процессе становления. Скорее, пока существуют пробные структуры, соответственно замполиты идут от уровня батальона и выше. У нас достаточно много было выпущено военных психологов, офицеров воспитателей и тех, кто или иначе работает с личным составом вне командных должностей. Очевидно, что для комплектования таких должностей необходима своя система обучения. На данный момент такой факультет, насколько я знаю, открывается при Военном университете», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что проблемой при подготовке кадров стала ликвидация института подготовки замполитов в начале 90-х.
«Профессиональных воспитателей, тех, кто занимался политработой, практически не осталось. Старые советские структуры были ликвидированы еще в 1991-1993 годах, огромное количество людей, особенно на командных должностях, были все просто уволены, потому что в военной структуре для них не нашлось места, а выпускники политучилищ, которые перешли на командные должности, за эти 28 лет в большинстве своем уволены, либо давным-давно сделали другую карьеру. Найти людей, которые профессионально были замполитами, как это было раньше, сейчас на уровень управления невозможно. Плюс Минобороны не ставит задачу сделать кальку политорганов времен Советского Союза. Сменились задачи, сменилась сама структура, сменилась система воспитательной работы. Замполиты, скорее, нужны не как проводники идей линии партии. Советские замполиты были людьми, которые, прежде всего, были связаны с коммунистической партией, их задачей было проводить коммунистическую идеологию, наблюдать за морально-политическим состоянием личного состава и обеспечивать его лояльность и высокий моральный уровень. Сегодня из всех этих задач остались только лояльность и высокий морально-психологический уровень - вокруг этого и будут сосредотачиваться.
Ранее в эфире НСН Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, что из представляет протестированный Минобороны «военный интернет».
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