Власти Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиабоеприпасов

Инцидент в Липецкой области, из-за которого в нескольких населенных пунктах отключилось электроснабжение, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов, сообщается в Telegram-канале властей региона.

Один из боеприпасов приземлился в Елецком районе, а другой — в Воловском муниципальном образовании. На месте работают специалисты-взрывотехники.

Владельцам пострадавших автомобилей и домов предусмотрена компенсация, отметили власти.

Ранее стало известно, что в Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения ступени ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

