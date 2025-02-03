Власти Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиабоеприпасов
Инцидент в Липецкой области, из-за которого в нескольких населенных пунктах отключилось электроснабжение, связан с нештатным сходом двух авиационных боеприпасов, сообщается в Telegram-канале властей региона.
Один из боеприпасов приземлился в Елецком районе, а другой — в Воловском муниципальном образовании. На месте работают специалисты-взрывотехники.
Владельцам пострадавших автомобилей и домов предусмотрена компенсация, отметили власти.
Ранее стало известно, что в Липецкой области нарушено электроснабжение из-за падения ступени ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru