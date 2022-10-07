Вице-адмирал Соколов получил штандарт командующего Черноморским флотом

В Севастополе состоялась торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом вице-адмиралу Виктору Соколову, который ранее был назначен на данную должность.

Как сообщает пресс-служба ЧФ, мероприятие провел главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

О назначении Соколова исполняющим обязанности командующего ЧФ стало известно в августе. Вице-адмиралу 60 лет. В своё время он служил на командных должностях на Тихоокеанском и Северном флотах. С 2020 года возглавлял Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце июля беспилотник вооружённых сил Украины со взрывчаткой залетел во двор Генштаба Черноморского флота, упав на крышу. Серьёзно никто не пострадал.

