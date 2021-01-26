Верховная Рада разрешила иностранным войскам находиться на территории Украины
Верховная Рада Украины одобрила решение президента Владимира Зеленского о допуске на территорию страны подразделений иностранных вооруженных сил, сообщает пресс-служба парламента.
Речь идёт о допуске иностранных военных в 2021 году для участия в многонациональных армейских учениях: украинско-американских «Rapid Trident-2021» и «Sea Breeze-2021», украино-румынских «Riverine-2021», украино-польских «Три меча-2021» и «Silver Saber-2021», украино-британских «Warrior Watcher-2021» и «Козак Мейс-2021».
Сообщается, что закон поддержали 325 парламентариев.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ, согласно которому украинские воинские звания приведены в соответствие с кодами военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116, сообщает RT. Он отметил, что это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств-членов Альянса.
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