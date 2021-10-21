Великобритания ведет переговоры о поставке Киеву ракет Brimstone

Великобритания ведет переговоры Украиной по поводу продажи Киеву вооружений, в том числе ракет Brimstone. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, британское Минобороны обсуждает с украинским военным ведомством коллегами поставку разработанных британским подразделением консорциума MBDA ракет Brimstone. The Times отмечает, что такими ракетами, обладающими высокой точностью наведения, могут оснастить украинские корабли.

Кроме того, Лондон и Киев обсуждают возможность установки ракет Brimstone на украинских самолетах. По данным разработчика вооружения, Brimstone весом 50 кг и длиной 1,8 метра способны поражать цели от быстро движущихся и маневрирующих машин до танков, бункеров и кораблей. Ранее подобные ракеты использовались Британией во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

Между тем внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что страна является четвертой в НАТО «по военной мощи» после США, Турции и Франции. Арестович подчеркнул, что Украина входит в первую четверку «по крайней мере, по сухопутному компоненту», пишет «Свободная пресса».

