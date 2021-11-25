В зоне внимания: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море
Российские военные приступили к отслеживанию ракетного эскадренного миноносца военно-морских сил США Arleigh Burke в Черном море. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ. В слежении задействованы силы и средства Черноморского флота.
Ранее сегодня Arleigh Burke зашёл в черноморскую акваторию. Согласно сообщению Шестого флота ВМС США, эсминец выполняет «обычное патрулирование». Корабль будет осуществлять взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
В Минобороны РФ уже неоднократно заявляли, что операции военных кораблей США в Чёрном море выступают в качестве фактора дестабилизации в регионе. Одной из целей такой активности в российском оборонном ведомстве называют «военное освоение территории Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
- При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
- В зоне внимания: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море
- После аварии на шахте в Кузбассе прошли первые задержания
- Генпрокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе
- ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом
- Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена
- Лукашенко: США хотят развязать войну через миграционный кризис
- В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»
- Северная Осетия со второго раза поддержала законопроект о QR-кодах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru