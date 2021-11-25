В зоне внимания: Эсминец ВМС США вошёл в Чёрное море

Российские военные приступили к отслеживанию ракетного эскадренного миноносца военно-морских сил США Arleigh Burke в Черном море. Об этом информирует Национальный центр управления обороной РФ. В слежении задействованы силы и средства Черноморского флота.

Ранее сегодня Arleigh Burke зашёл в черноморскую акваторию. Согласно сообщению Шестого флота ВМС США, эсминец выполняет «обычное патрулирование». Корабль будет осуществлять взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В Минобороны РФ уже неоднократно заявляли, что операции военных кораблей США в Чёрном море выступают в качестве фактора дестабилизации в регионе. Одной из целей такой активности в российском оборонном ведомстве называют «военное освоение территории Украины».

