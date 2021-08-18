В США указали на готовность России к любой войне

Россия уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия больше внимания, чем страны НАТО. Об этом пишет Чарли Гао в своей статье для National Interest.

Как отметил журналист, РФ унаследовала от СССР тенденцию к совершенствованию навыков по противостоянию такому оружию, в частности, в индивидуальных аптечках АИ-4 содержатся антибактериальные, радиозащитные средства, антидоты при химических отравлениях.

Кроме того, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России реализуют свой потенциал больше, нежели в странах Запада. Военнослужащие проводят не только масштабные учения, но и еженедельные тренировки. Гао указал, что российская армия активно закупает вооружение в этой сфере: тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», реактивные пехотные огнеметы «Шмель».

При этом силы Североатлантического альянса проводят подобные учения реже. Кроме того, в странах НАТО недостаточно учебных центров по работе с химическим оружием.

