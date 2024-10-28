В США признали российскую армию сильнейшей в мире

Вооруженные силы России признаны сильнейшими в мире. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал US News and World Report.

По данным американского издания, силу армий различных государств оценивали по итогам опроса. В нем принимали участие обычные граждане, представители элит и бизнеса.

Россия заняла первое место в рейтинге как страна «с сильнейшей армией». На второй строчке оказались США, третье место занимает армия Израиля.

В десятку рейтинга сильнейших вошли армии Китая, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Украины, Германии, Турции.

Ранее портал Global Firepower спрогнозировал, что в 2024 году армия России войдет в тройку сильнейших армий мира, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СШАРейтингВооруженные Силы РФ

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