В США признали российскую армию сильнейшей в мире
Вооруженные силы России признаны сильнейшими в мире. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал US News and World Report.
По данным американского издания, силу армий различных государств оценивали по итогам опроса. В нем принимали участие обычные граждане, представители элит и бизнеса.
Россия заняла первое место в рейтинге как страна «с сильнейшей армией». На второй строчке оказались США, третье место занимает армия Израиля.
В десятку рейтинга сильнейших вошли армии Китая, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Украины, Германии, Турции.
Ранее портал Global Firepower спрогнозировал, что в 2024 году армия России войдет в тройку сильнейших армий мира, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru