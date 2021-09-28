В США появилась новая группа эсминцев для противодействия российским подлодкам

Военно-морские силы США создали оперативную группу эсминцев для возможного противостояния подводным лодкам РФ в Атлантическом океане. Об этом сообщает USNI News.

Как отмечает издание, оперативная группа Greyhound на восточном побережье призвана обеспечить наличие готовых кораблей, которые могут быть развернуты в короткий срок.

По словам контр-адмирала, командующего надводными силами ВМС США в Атлантике Брендана Маклейна, эсминцы будут готовы выполнять «весь спектр задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны».

Группа начала функционировать с 1 сентября, пишут Известия. В ее состав вошли «самые боеспособные» эсминцы «Томас Хаднер» и «Дональд Кук», в январе к ним присоединится корабль «Салливанс».

«Стратегическая угроза нашей родине вступила в новую эру. Наши конкуренты уже развернули и продолжают развивать свои возможности, чтобы держать страну под угрозой», — подчеркнул Маклейн.

Контр-адмирал добавил, что соответствующая военная база будет находиться в полной боевой готовности к лету следующего года, отмечает Ura.ru.

