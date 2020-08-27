В США назвали «уязвимость» России в случае конфликта с НАТО

Из-за процессов глобализации Россия стала зависима от использования морских путей, что делает её уязвимой с точки зрения стратегического сдерживания. Такое мнение высказал ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс, известный как автор книги «Советская военно-морская дипломатия».

Дисмьюкс предполагает, что уязвимость России на море продолжает расти. НАТО может воспользоваться этим в случае конфликта с Москвой, объявив ей полную блокаду в мировом океане, считает он.

По словам Дисмьюкса, флот ВМС США сможет выслеживать российские суда в водах Арктики, флоты ЕС – в морях, омывающих Европу, а флоты Японии и Южной Кореи блокируют восточные порты России, сообщает телеканал «360».

Россия – вторая в мире по числу торговых судов под национальным флагом, напоминает Дисмьюкс. Блокада торгового флота лишила бы Москву дохода от экспорта сжиженного природного газа и сельхозпродукции. В случае конфликта американский ветеран рекомендует сохранять блокаду до тех пор, пока Россия не согласится восстановить статус-кво.

