В США назвали «уязвимость» России в случае конфликта с НАТО
Из-за процессов глобализации Россия стала зависима от использования морских путей, что делает её уязвимой с точки зрения стратегического сдерживания. Такое мнение высказал ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс, известный как автор книги «Советская военно-морская дипломатия».
Дисмьюкс предполагает, что уязвимость России на море продолжает расти. НАТО может воспользоваться этим в случае конфликта с Москвой, объявив ей полную блокаду в мировом океане, считает он.
По словам Дисмьюкса, флот ВМС США сможет выслеживать российские суда в водах Арктики, флоты ЕС – в морях, омывающих Европу, а флоты Японии и Южной Кореи блокируют восточные порты России, сообщает телеканал «360».
Россия – вторая в мире по числу торговых судов под национальным флагом, напоминает Дисмьюкс. Блокада торгового флота лишила бы Москву дохода от экспорта сжиженного природного газа и сельхозпродукции. В случае конфликта американский ветеран рекомендует сохранять блокаду до тех пор, пока Россия не согласится восстановить статус-кво.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- «Объявили охоту»: Адвокат Ефремова рассказал о ключевом свидетеле
- В США назвали «уязвимость» России в случае конфликта с НАТО
- ФСБ нашла украинского шпиона в РВСН
- Горняков эвакуировали из шахты на Урале из-за задымления
- СМИ узнали о замене Мишустина на посту главы набсовета ВЭБа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru