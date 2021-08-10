В США испытали модернизированные управляемые ракеты
Успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot прошли в США в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает компания-разработчик Lockheed Martin.
В ходе испытаний PAC-3 MSE перехватила тактическую баллистическую ракету, что свидетельствует об исправной работе программного обеспечения и компонентов системы, отмечает Газета.ру.
Кроме того, разработчик подтвердил успешные испытания еще одной системы, перехватчика PAC-3 CRI, сообщают Известия. Системы этой серии способны ликвидировать цели и защищать от угроз, в том числе самолетов, крылатых и баллистических ракет.
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