В Совбезе заявили о планах США разместить беспилотники рядом с Афганистаном

США пытаются создать военные объекты в сопредельных с Афганистаном странах. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Юрий Коков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это может приблизить объекты НАТО к российским границам.

Коков отметил, что речь идет об угрозах геополитического характера, так как американцы стремятся закрепить свои позиции в соседних странах, прикрываясь борьбой с терроризмом.

Он также рассказал, что на данный момент формируются базы для размещения американских беспилотных летательных аппаратов и учебных центров.

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:АфганистанНАТОСовбез РФ
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