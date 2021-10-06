В Совбезе заявили о планах США разместить беспилотники рядом с Афганистаном
США пытаются создать военные объекты в сопредельных с Афганистаном странах. Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Юрий Коков в беседе с «Российской газетой».
По его словам, это может приблизить объекты НАТО к российским границам.
Коков отметил, что речь идет об угрозах геополитического характера, так как американцы стремятся закрепить свои позиции в соседних странах, прикрываясь борьбой с терроризмом.
Он также рассказал, что на данный момент формируются базы для размещения американских беспилотных летательных аппаратов и учебных центров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19
- Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных
- Суд арестовал гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой
- Затонувшее в Белое море судно оказалось из Геленджика
- Росгвардия будет охранять пермский университет, где произошла стрельба
- СМИ: НАТО высылает восемь сотрудников миссии РФ при альянсе
- СМИ: в Краснодарском крае планируют ввести QR-коды
- В Совбезе заявили о планах США разместить беспилотники рядом с Афганистаном
- Шесть человек пострадали в Башкирии в ДТП
- Назван единственный способ снижения цен на газ в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru