В России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил
Минобороны объявило о старте третьего этапа учения российских нестратегических ядерных сил.
В рамках учения планируется отработать вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов «отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения... для подготовки к проведению электронных пусков». При этом задействованным в учении подразделениям авиации Воздушно-космических сил предстоит отработка снаряжения авиационных средств поражения специальными боевыми частями, а также вылетов в назначенные районы.
«Этап... направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — подчеркнули в Минобороны.
Учения с нестратегическим ядерным оружием в России начались в мае, напоминает RT. В ходе первого и второго этапов военные отработали подготовку частей Южного и Ленинградского военных округов, ВКС и ВМФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru