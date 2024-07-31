В России стартовал третий этап учения нестратегических ядерных сил

Минобороны объявило о старте третьего этапа учения российских нестратегических ядерных сил.

В рамках учения планируется отработать вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов «отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения... для подготовки к проведению электронных пусков». При этом задействованным в учении подразделениям авиации Воздушно-космических сил предстоит отработка снаряжения авиационных средств поражения специальными боевыми частями, а также вылетов в назначенные районы.

«Этап... направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — подчеркнули в Минобороны.

Учения с нестратегическим ядерным оружием в России начались в мае, напоминает RT. В ходе первого и второго этапов военные отработали подготовку частей Южного и Ленинградского военных округов, ВКС и ВМФ.

