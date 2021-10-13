В России создадут новый ПЗРК повышенной дальности
Госкорпорация «Ростех» начала разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений компании Бекхана Оздоева.
Сейчас максимальная дальность действия ПЗРК составляет 5-6 километров, специалисты ведут работы по увеличению дальности.
По словам замглавы экспортно-импортного управления входящего в госкорпорацию КБМ Александра Романюка, конструкторы также работают над увеличением вероятности поражения целей ракетными комплексами. В частности, речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, отмечает РИА ФАН. Это позволит комплексам уничтожать малоразмерные цели, например, барражирующие боеприпасы или беспилотники.
Ранее входящая в концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха» компания «Электромашина» разработала первую систему охраны периметра «Прометей» с дистанционно-управляемыми боевыми модулями с крупнокалиберным пулеметом, напоминают Известия.
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