В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается для российских Вооруженных сил на базе семейства роботов «Уран», передает РИА Новости.
По данным агентства, в российскую армию уже поставляются модели роботов линейки «Уран» - «Уран-6» для разминирования, ударный комплекс «Уран-9» и противопожарный «Уран-14».
Также ведутся разработки по созданию тяжелого робота, предназначенного для освобождения территории от противотанковых мин. Первые образцы устройства появятся уже в следующем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru