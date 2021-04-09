В России разработают новейший тяжелый робот разминирования

Новейший тяжёлый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается для российских Вооруженных сил на базе семейства роботов «Уран», передает РИА Новости.

По данным агентства, в российскую армию уже поставляются модели роботов линейки «Уран» - «Уран-6» для разминирования, ударный комплекс «Уран-9» и противопожарный «Уран-14».

Также ведутся разработки по созданию тяжелого робота, предназначенного для освобождения территории от противотанковых мин. Первые образцы устройства появятся уже в следующем году.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВооружениеРоссийская АрмияМинобороны РФ
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