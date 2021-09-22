В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели
Разработка нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей началась в России. Об этом заявил главный конструктор АО «Концерн "Калашников"» Сергей Уржумцев.
«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — цитирует конструктора РИА Новости.
Оружие сможет заменять стрелка при нажатии на спусковой крючок. Выстрел будет совершен, если поражение цели гарантировано, при этом стрелковый комплекс будет учитывать ряд показателей, в том числе дальность и метеоусловия, отмечает РИА ФАН.
Уржумцев добавил, что «Калашников» предложит министерству обороны РФ открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов, пишет RT.
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