В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели

Разработка нового стрелкового комплекса с использованием нейросетей началась в России. Об этом заявил главный конструктор АО «Концерн "Калашников"» Сергей Уржумцев.

«Это отдельные комплексы из состава системы поражения с элементами искусственного интеллекта, которые уже сейчас позволяют практически полностью обеспечить автоматизацию процессов идентификации, прицеливания и сопровождения целей, а также выполнение выстрела», — цитирует конструктора РИА Новости.

Оружие сможет заменять стрелка при нажатии на спусковой крючок. Выстрел будет совершен, если поражение цели гарантировано, при этом стрелковый комплекс будет учитывать ряд показателей, в том числе дальность и метеоусловия, отмечает РИА ФАН.

Уржумцев добавил, что «Калашников» предложит министерству обороны РФ открыть научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы довести разработку до уровня серийных образцов, пишет RT.

