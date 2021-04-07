В России началась проверка боеготовности ракетных войск

Контрольные итоговые проверки начались более чем в 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, сообщает Министерство обороны РФ.

Как передает ТАСС, полки и части войск в ходе проверок «отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков». Кроме того, РВСН отработают совместные задачи инженерного обеспечения, а также радиационной, химической и биологической защиты.

В контрольных мероприятиях принимают участие более 15 тысяч военнослужащих и порядка 3 тысяч единиц техники, отмечает RT.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале плановых проверок армии. Боеготовность солдат всех военных округов России проверят в течение апреля, сообщает Ura.ru.



