В России началась проверка боеготовности ракетных войск
Контрольные итоговые проверки начались более чем в 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, сообщает Министерство обороны РФ.
Как передает ТАСС, полки и части войск в ходе проверок «отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков». Кроме того, РВСН отработают совместные задачи инженерного обеспечения, а также радиационной, химической и биологической защиты.
В контрольных мероприятиях принимают участие более 15 тысяч военнослужащих и порядка 3 тысяч единиц техники, отмечает RT.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале плановых проверок армии. Боеготовность солдат всех военных округов России проверят в течение апреля, сообщает Ura.ru.
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