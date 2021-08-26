В «Рособоронэкспорте» рассказали о проектах с Турцией по сухопутной военной технике

Россия и Турция выполняют проекты в области создания техники для сухопутных войск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Рособоронэкспорта».

Государственная компания сообщила о ряде перспективных проектов с турецкими партнерами «в области техники для сухопутных войск, в том числе в интересах третьих стран».

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что до конца 2021 года ожидается подписание дополнительного контракта на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, напоминает RT. Стороны проводят завершающие консультации, формирование финансовой модели и программы технологического сотрудничества по вопросу поставки ЗРС уже завершено, отмечает РИА ФАН.

