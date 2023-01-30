В Минобороны заявили, что США проводили эксперименты с ВИЧ на украинских военных

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США проводили на Украине эксперименты с ВИЧ-инфекцией, целевой группой которых были военнослужащие, сообщает РИА Новости.

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По его словам, за время спецоперации были опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ.

Он добавил, что также были получены более 20 тысяч документов, которые подтверждают, что Пентагон намеревался создать компоненты биологического оружия и испытать их на населении Украины и других соседних с Россией государств.

«Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года», — заключил генерал.

Ранее Кириллов заявил, что пандемия коронавируса могла быть преднамеренной, и не исключил, что к этому причастны США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВИЧУкраинаСШАМинобороны РФ
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