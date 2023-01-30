В Минобороны заявили, что США проводили эксперименты с ВИЧ на украинских военных
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США проводили на Украине эксперименты с ВИЧ-инфекцией, целевой группой которых были военнослужащие, сообщает РИА Новости.
По его словам, за время спецоперации были опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ.
Он добавил, что также были получены более 20 тысяч документов, которые подтверждают, что Пентагон намеревался создать компоненты биологического оружия и испытать их на населении Украины и других соседних с Россией государств.
«Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года», — заключил генерал.
Ранее Кириллов заявил, что пандемия коронавируса могла быть преднамеренной, и не исключил, что к этому причастны США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Более миллиона преступлений раскрыли в России в 2022 году
- Дополнительные войска направили в Курскую область для защиты границы
- Песков заявил о непрерывной подготовке послания президента Федеральному собранию
- В Минобороны заявили, что США проводили эксперименты с ВИЧ на украинских военных
- Траты жителей РФ на новые авто в 2022 году откатились на 12 лет назад
- Вучич: Сербия не продает оружие России и Украине
- СМИ: Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен
- Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams
- В Минобороны не исключили, что США причастны к возникновению COVID-19
- Минобороны: Украинских военных биологов вывозят на Запад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru