Он отметил, что у Запада есть опасения, что российские правоохранительные органы могут получить от специалистов Украины дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.

Ранее американская журналистка Эмералд Робинсон заявила, что почти 50 биолабораториий, которые США создали на территории Украины, привели к конфликту с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

