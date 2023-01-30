Минобороны: Украинских военных биологов вывозят на Запад
Украинских специалистов по военной биологии вывозят для трудоустройства в Соединенные Штаты, Канаду и Евросоюз. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Он отметил, что у Запада есть опасения, что российские правоохранительные органы могут получить от специалистов Украины дополнительные свидетельские подтверждения незаконной деятельности в нарушение международных обязательств.
Ранее американская журналистка Эмералд Робинсон заявила, что почти 50 биолабораториий, которые США создали на территории Украины, привели к конфликту с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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