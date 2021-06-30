В Минобороны Японии обеспокоены активностью российских военных на Курилах

Активность российских военных на Дальнем Востоке вызывает озабоченность, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. Об этом сообщает агентство Киодо.

Во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на острове Хоккайдо министр отметил, что РФ в декабре разместила зенитно-ракетные системы на островах Кунашир и Итуруп.

Агентство подчеркивает, что осмотр базы связан с активными действиями российских военных и учениями РФ в регионе и на «северных территориях» — островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Глава Минобороны поручил вести подготовку для отражения любых действий, в том числе, в киберпространстве.

Ранее во время посещения военно-воздушной базы сил самообороны на Хоккайдо Киси отметил, что РФ проводит «учения и сбор информации в воздушном пространстве вокруг Японии».

На минувшей неделе прошли масштабные пятидневные учения российских вооруженных сил в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах. В маневрах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:УченияКурильские ОстроваЯпонияВоенные
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