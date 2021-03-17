В Минобороны опровергли данные о взрыве торпед в Приморье
Министерство обороны РФ опровергло данные ряда СМИ о взрыве, якобы прогремевшем 10 марта при выгрузке торпед и мин в Приморье.
Ранее стало известно о якобы взрыве торпед во время выгрузки с большого противолодочного корабля, находившегося в пункте базирования Тихоокеанского флота Фокино в Приморском крае, сообщает Ura.ru. Причины происшествия не уточнялись, однако его не связывали «с нарушением процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности», отмечает РИА ФАН.
Как подчеркнули в Минобороны, эта информация не соответствует действительности.
«Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
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