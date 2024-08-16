В Минобороны Белоруссии заявили о вероятности провокаций со стороны Украины
Вероятность вооруженных провокаций в Белоруссии со стороны Украины высокая, считает министр обороны республики Виктор Хренин. Об этом сообщает БЕЛТА.
На совещании по вопросам военной безопасности глава Минобороны доложил о напряженной обстановке на южном операционном направлении.
«Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы... отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», — рассказал Хренин.
Также министр заявил о непрерывной разведке с использованием украинских беспилотников. По словам Хренина, из-за присутствия ВСУ в приграничье сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения вооруженных провокаций и «резонансных акций» в Белоруссии.
Ранее Виктор Хренин сообщил, что белорусские группировки близ границы с Украиной усилят дополнительными воинскими частями сил специальных операций, сухопутных войск, ракетными комплексами «Искандер», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru