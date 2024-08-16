В Минобороны Белоруссии заявили о вероятности провокаций со стороны Украины

Вероятность вооруженных провокаций в Белоруссии со стороны Украины высокая, считает министр обороны республики Виктор Хренин. Об этом сообщает БЕЛТА.

На совещании по вопросам военной безопасности глава Минобороны доложил о напряженной обстановке на южном операционном направлении.

«Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы... отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», — рассказал Хренин.

Также министр заявил о непрерывной разведке с использованием украинских беспилотников. По словам Хренина, из-за присутствия ВСУ в приграничье сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения вооруженных провокаций и «резонансных акций» в Белоруссии.

Ранее Виктор Хренин сообщил, что белорусские группировки близ границы с Украиной усилят дополнительными воинскими частями сил специальных операций, сухопутных войск, ракетными комплексами «Искандер», напоминает RT.

