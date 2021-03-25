В Крыму сформируют новый полк ВДВ

В Крыму появятся 56-й десантно-штурмовой полк, который создадут из 56-й десантно-штурмовой бригады, приводит RT слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Дислоцироваться они будут в Феодосии. Эти изменения произойдут до конца года.

Также во Пскове развернут третий десантно-штурмовой полк 76-й дивизии.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КрымМинобороны РФСергей ШойгуВДВ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры