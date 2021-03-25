В Крыму сформируют новый полк ВДВ
25 марта 202114:30
В Крыму появятся 56-й десантно-штурмовой полк, который создадут из 56-й десантно-штурмовой бригады, приводит RT слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Дислоцироваться они будут в Феодосии. Эти изменения произойдут до конца года.
Также во Пскове развернут третий десантно-штурмовой полк 76-й дивизии.
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25 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru