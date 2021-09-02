В Карском море нашли атомный реактор подлодки К-19 по прозвищу «Хиросима»

Участники экспедиции по поиску затопленных радиоактивных объектов в Северном Ледовитом океане нашли в Карском море контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщает РИА Новости.

Эксперты обследуют находку и проведут спектральный анализ. В настоящее время судно «Академик Мстислав Келдыш» встало на якорь перед входом в залив Амбросиева.

В Карском море в разные годы было захоронено множество объектов, связанных с испытаниями ядерного оружия на Новой Земле. В их числе ядерный реактор атомного ледокола "Ленин", атомная подлодка К-27, твердые радиоактивные отходы и химические отравляющие вещества.

В поиске «главной радиоактивной свалки» Карского моря задействованы спецподразделения МЧС и ученые, которые обследуют дно с помощью телеуправляемого робота.

По данным СМИ, за многочисленные аварии подлодка К-19, оснащенная баллистическими ядерными ракетами, получила прозвище «Хиросима».

